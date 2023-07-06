NBA／首次假摔技術犯規出爐 雷霆二年級後衛吃悶虧

NBA官方在今年夏季聯賽期間強力施行假摔技術犯規新政，今天灰熊、雷霆隊之戰送出首次假摔技術犯規給雷霆二年級後衛薛克弗德（Jaden Shackelford）。

為了避免聯盟假摔風氣盛行，NBA自2012年起就針對球員在場上靠著「演技」假摔不斷增列相關規範，從一開始的口頭警告到後續吹判技術犯規以及追加罰款，不過真的到了比賽開打後，裁判對於假摔的吹判卻是屈指可數，這也讓聯盟決議在今年夏季聯賽間強力試行假摔吹判，對於在比賽中做出假摔行為的球員將送上違反運動精神的技術犯規，不僅將送給對手1次罰球機會還將取得球權。

今天雷霆與灰熊的夏季聯賽之戰也送出首次假摔技術犯規，比賽進行到第2節中段時，灰熊前鋒拉拉維達（Jake LaRavia） 在一次轉身突破過程中出現揮肘的狀況，防守他的雷霆二年級後衛薛克弗德也隨即慘叫一聲並向後傾倒。

在裁判第一時間未響哨的情況下，拉拉維達順利完成拋投進球，裁判隨即吹哨判決薛克弗德假摔技術犯規，不過透過重播畫面顯示，拉拉維達出肘時確實擊中了薛克弗德的臉部，也讓薛克弗德吃了悶虧。

依據聯盟對於假摔的定義為「試圖通過誇大與對方球員的接觸影響，欺騙裁判吹出不應有的犯規，獲釋欺騙球迷認為裁判漏吹判」，所以裁判第一時間沒有對於拉拉維達吹判進攻犯規，也構成薛克弗德被吹判假摔的要素。