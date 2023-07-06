PLG／攻城獅戰力補強首發 王子綱加盟增添外線砲火

上賽季在PLG戰績墊底的新竹街口攻城獅隊，不僅在下周登場的選秀會上手握狀元籤，同時也在自由市場上尋覓補強人選，並在今天宣布簽下SBL台啤射手王子綱，完成季後補強第一砲。

攻城獅今宣佈王子綱加盟，新賽季他將披上3號戰袍征戰PLG聯盟，王子綱自SBL超級籃球聯賽第十六季至第二十季皆效力於台灣啤酒隊，第十九季更是獲選為年度第一隊，上季場均繳出12.5分3.2助攻，且三分球命中率達38％。總教練林冠綸說：「子綱的加入幫助攻城獅提升後衛群的高度，而且能貢獻穩定的三分外線，他的節奏掌控能力非常值得年輕後衛群學習，也希望隊內後衛群能產生更多良性競爭。」

王子綱今年30歲正值籃球生涯的當打之年，新賽季將正式踏上職業賽場，王子綱直言：「在簽約加盟攻城獅後，內心非常興奮，攻城獅是個非常年輕的團隊，正在創建屬於自己的球隊文化，很開心能參與年輕球隊的成長過程。」

王子綱曾於2021年代表台灣啤酒籃球隊至攻城獅主場參與大獅賽，王子綱說：「當時在攻城獅主場以客隊身份出賽，就已經感受到攻城獅球迷文化的獨特之處，尤其是與觀眾的互動和齊聲應援的氣氛，非常期待之後以主隊身份出賽的體驗。」

攻城獅上賽季團隊戰績較不理想，身為攻城獅休賽季首位補強球員，王子綱說：「來到攻城獅後，需要花時間融入團隊體系，未來不論是從先發或是替補出賽，我會完成任何可以幫助贏球的工作。」