NBA／湖人是休賽季最大贏家？外媒潑冷水：離冠軍還很遠

湖人為了重返榮耀這個休賽季動作頻頻,多項操盤補強都為外界稱讚,使這個夏天被稱作紫金軍團「最棒的休賽季」。然而卻有外媒站出來反駁,《ESPN》寫手邦普斯(Tim Bontemps)就要球迷別抱太大期望,稱「湖人離冠軍還很遠」。

自由市場開啟後,湖人不僅增添了文森(Gabe Vincent)、普林斯(Taurean Prince)、瑞迪許(Cam Reddish)等新援,還帶回了八村壘、羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reaves)等舊將。除了補強陣容外,由於價碼多經濟實惠,讓總管佩林卡(Rob Pelinca)成為球迷膜拜大神。

外界盛讚湖人總管佩林卡(左)在休賽季的操盤。 美聯社

不過,不是每個人都對湖人抱持樂觀態度,《ESPN》寫手邦普斯就在一檔節目上說道,「湖人本質上沒有變得更好。對我來說,他們沒有補進任何一位對奪冠有幫助的球員。」

邦普斯舉例,湖人簽下的文森和離去的施羅德(Dennis Schröder)實際上是類似的球員,暗示這並非一個升級。他也再次強調:「就像另一名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)說的,每個人都稱這是湖人史上最好的休賽季補強,但我談的是奪冠,我不認為他們離冠軍更進一步。」

"I would say they brought back the same roster they had... The Lakers didn't add anybody that materially moved the needle closer [to win a championship]. ... Everyone is acting like they had the greatest offseason of all time."



—Tim Bontempspic.twitter.com/24t8OZd7Lq