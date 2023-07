NBA／為何獨鍾1號戰袍？ 溫班亞瑪解釋：永遠要當第一名

馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)正式入隊後,下賽季披著球衣、站上球場的樣貌也越加清晰,他也選擇穿著1號戰袍展開新篇章,原因是「只接受當第一名」。

溫班亞瑪成為繼羅賓森(David Robinson)、鄧肯(Tim Duncan),馬刺隊史又一位長人狀元後,並沒有選擇以新的球衣號碼踏上新的旅程,而是沿用法甲聯賽,為大都會92隊效力時的1號,成為球隊第20位1號使用者。

日前接受節目專訪,當主持人詢問溫班亞瑪,為何對1號情有獨鍾時,他也做出解釋,表示自己想永遠走在最前面,「這出自於一種,『沒有除了第一名以外的選項』的精神,我不能接受自己落後於他人。」

Michelle Beadle: "Take us through choosing [your jersey number]."



Wembanyama: "It's a mentality... There's no other option but to be number 1. I can't accept to be behind someone in some way."



Victor wants nothing but to be the best 👀



(via @spurs)pic.twitter.com/X7ZUVzvxEe