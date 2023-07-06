NBA／里德低於行情續約 灰狼總裁：隊友都希望他留下

在投入自由市場將能獲得更大的合約下，灰狼隊中鋒里德（Naz Reid）日前宣布與母隊簽下3年4200萬美元的續約，新賽季將繼續擔任雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）的主要替補，對此他也強調從來沒有想要離開灰狼的想法。

2019年以落選球員身分加盟灰狼的里德，生涯前4個賽季在北大荒逐漸站穩腳步，儘管灰狼目前已經坐擁雙塔唐斯與戈貝爾的情況下，里德依舊只能擔任替補或是在兩人出現傷勢時扮演先發救火隊，但上賽季他在場均上場18.4分鐘的情況下，依舊能繳出平均11.5分、4.9籃板的亮眼數據。

談到今年放棄自由球員身分，與灰狼簽下低於行情的3年4200萬美元合約，里德說：「這是我職業生涯的開端，我想要繼續在這邊延續我的生涯，在這裡的每個賽季我都不斷變得更好，這是有道理的，所以我也不打算去其他地方。」

里德對於灰狼的重要性更是不言而喻，上季在唐斯因為小腿傷勢缺席了52場比賽的情況下，各項數據幾乎都創下生涯新高，尤其在4場出賽超過30分鐘的比賽中，他的平均數據來到27分與11籃板，可惜季末因為手腕傷勢缺席與金塊隊系列賽。

灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）表示，在休賽季期間接到不少灰狼球員的電話，希望球團能全力將在里德留下，「我無法跟你說在這段過程中有多少隊友打電話給我，告訴我『讓我們解決里德的問題吧』。」

總教練芬奇（Chris Finch）也說：「里德非常多才多藝，他的技術為我們球隊帶來很大的陣容靈活度，無論是在4號位還是5號位，我們甚至可以讓他與雙塔一起上場。」