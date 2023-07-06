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NBA／獨行俠3年3300萬美元報價賽布爾 拓荒者有權跟進留人

聯合新聞網／ 綜合報導
賽布爾(左)。 法新社
賽布爾(左)。 法新社

獨行俠休賽季補強動作不斷，今天透過三方交易盤來前鋒G.威廉斯（Grant Williams）後，又開出3年3300萬美元合約給拓荒者防守大鎖賽布爾（Matisse Thybulle），不過賽布爾是受限制自由球員，拓荒者能在48小時內決定是否跟進報價留下他。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）日前聲稱不插手操盤，球隊管理層沒辜負期待，選秀大會當天清掉伯坦斯（Davis Bertans）的大合約，後來和厄文（Kyrie Irving）以3年1.26億美元的非頂薪價碼續約，成功保留中產特例和雙年特例。

由於獨行俠薪資空間已用完，因此開給賽布爾的這份合約預計是使用中產特例。布拉克（Reggie Bullock）稍早已在G.威廉斯交易案中被獨行俠送去馬刺，而賽布爾是一名防守優秀的側翼搖擺人，正好能填補布拉克離隊的空缺。

賽布爾生涯從76人發跡，今年2月被交易到拓荒者，雖然他防守優異，但進攻能力不佳，其中生涯三分球命中率僅33.4%。不過賽布爾在拓荒者隊出賽22場，數據顯著成長，平均7.4分3.5籃板，三分球命中率有38.8%。

獨行俠 拓荒者

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