NBA／字母哥膝蓋手術後缺席世界盃？公鹿總管：還沒決定

NBA賽季結束後，籃球場接著上演的是各國家的對決，不過，準備征戰世界盃的希臘國家隊，卻在開賽前傳出王牌「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因進廠維修出賽存疑的消息。

季後賽首輪公路爆冷遭第八種子熱火淘汰後，系列賽膝蓋不適的安戴托昆波選擇進廠維修，2周前進行左膝軟骨（loose cartilage）小手術。即便公鹿新任教頭葛里芬（Adrian Griffin）受訪時表示，字母哥術後狀況良好，預期能趕上訓練營，球隊是否會放行他參戰國際賽仍是個問號。

Coach Griffin provides an update on Giannis: pic.twitter.com/RHEQBeByIl — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 5, 2023

針對這個問題，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）在接受《The Athletic》採訪時，並未正面回應，「提到球員健康，我們總是和球員、球員的經紀人，以及我們的工作人員合作，以做出最好的決定。國際賽上，我們與國家協會也是這樣合作。」並表示，球隊和字母哥尚未對是否出戰世界盃下結論。

前一次國際賽，字母哥領銜的希臘隊，在歐錦賽八強意外被德國淘汰，此次世界盃，他們除了洗刷恥辱外，也得透過取得好成績，確保明年奧運資格。然而，他們已在賽前失去打算在暑假休養的主力後衛史洛卡斯（Kostas Sloukas），因此字母哥參戰與否，對希臘至關重要。

Greece will most likely have to compete in the World Cup without Kostas Sloukas 😞🇬🇷 pic.twitter.com/bjUQrLrtG7 — BasketNews (@BasketNews_com) June 23, 2023

本屆賽事，希臘被分在C組，將和美國、約旦、紐西蘭爭取兩張晉級複賽的門票。