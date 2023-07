NBA／字母哥膝蓋手術後缺席世界盃？公鹿總管：還沒決定

NBA賽季結束後,籃球場接著上演的是各國家的對決,不過,準備征戰世界盃的希臘國家隊,卻在開賽前傳出王牌「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因進廠維修出賽存疑的消息。

季後賽首輪公路爆冷遭第八種子熱火淘汰後,系列賽膝蓋不適的安戴托昆波選擇進廠維修,2周前進行左膝軟骨(loose cartilage)小手術。即便公鹿新任教頭葛里芬(Adrian Griffin)受訪時表示,字母哥術後狀況良好,預期能趕上訓練營,球隊是否會放行他參戰國際賽仍是個問號。

Coach Griffin provides an update on Giannis: pic.twitter.com/RHEQBeByIl

針對這個問題,公鹿總管霍斯特(Jon Horst)在接受《The Athletic》採訪時,並未正面回應,「提到球員健康,我們總是和球員、球員的經紀人,以及我們的工作人員合作,以做出最好的決定。國際賽上,我們與國家協會也是這樣合作。」並表示,球隊和字母哥尚未對是否出戰世界盃下結論。

前一次國際賽,字母哥領銜的希臘隊,在歐錦賽八強意外被德國淘汰,此次世界盃,他們除了洗刷恥辱外,也得透過取得好成績,確保明年奧運資格。然而,他們已在賽前失去打算在暑假休養的主力後衛史洛卡斯(Kostas Sloukas),因此字母哥參戰與否,對希臘至關重要。

Greece will most likely have to compete in the World Cup without Kostas Sloukas 😞🇬🇷 pic.twitter.com/bjUQrLrtG7