NBA／勇士2新秀完成簽約 陣中12人最高僅206公分
2023年選秀大會第57順位戴維斯（Trayce Jackson-Davis）今天和勇士達成協議，簽下一份4年新秀合約，有2年完全保障。
身高206公分的前鋒戴維斯原先被專家預測能在首輪或次輪前段中選，但他一直沒被選到，還氣得在推特發文寫道，「你們全部都會後悔的。」不過勇士最終在第57順位出手，今天他也正式拿到前進NBA舞台的門票。
勇士先前也和首輪新秀後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）完成簽約，目前勇士陣中已有12名球員。值得一提的是，這12人當中最高的是魯尼（Kevon Looney）和戴維斯，他們都只有206公分，許多球迷都擔心勇士禁區強度不足。
《NBC Sports》灣區記者波爾（Monte Poole）上周曾報導，勇士高機率和208公分的全能長人薩里奇（Dario Saric）簽約，不過自由市場已開市多天仍沒有正式消息，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）解釋，里拉德交易案結束後，薩里奇才會做決定。
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