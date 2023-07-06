NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J轉抱獨行俠雙槍

現年25歲的中鋒班霸（Mo Bamba）休賽季被湖人裁掉，成為自由球員。他今天和76人簽下一年合約，將擔任年度MVP安比德（Joel Embiid）的替補。 76人繼先前和後衛貝佛利（Patri

2023-07-06 10:06