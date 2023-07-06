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NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J轉抱獨行俠雙槍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
但G.威廉斯（左）要告別泰托姆(右)了，新球季將轉戰獨行俠。 法新社
但G.威廉斯（左）要告別泰托姆(右)了，新球季將轉戰獨行俠。 法新社

儘管在今年休賽季成為受限自由球員後，一度表態想要續留塞爾蒂克，但G.威廉斯（Grant Williams）在今天傳出將透過先簽後換與三方交易轉戰獨行俠。

G.威廉斯上賽季代表塞爾蒂克出賽79場，繳出一張平均8.1分、4.6籃板、三分球命中率3成95的數據，在「雙J」連線身邊扮演稱職的綠葉角色，尤其在季後賽期間的穩定攻守表現，更是綠衫軍能重返東區冠軍賽的功臣之一，

透過三方交易，馬刺則將從獨行俠手中取得布拉克。 路透通訊社
透過三方交易，馬刺則將從獨行俠手中取得布拉克。 路透通訊社

不過在今年賽季結束後G.威廉斯也成為受限自由球員，雖然他一度表達想要續留波士頓的想法，但今天美國媒體也報導，塞爾蒂克將在今天與馬刺、獨行俠達成三方交易案，Ｇ．威廉斯將透過先簽後換的方式轉戰獨行俠，馬刺則將從獨行俠手中取得布拉克（Reggie Bullock），而獨行俠將獲得兩個第二輪選秀權，至於塞爾蒂克除了能獲得兩個第二輪選秀權外，還將獲得620萬美元的交易特例。

身為塞爾蒂克陣中的「3D」型球員，Ｇ．威廉斯加入獨行俠後也將成為唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）身邊重要的綠葉，尤其其底角三分球命中率突破4成3，勢必能為獨行俠另外一項進攻利器；此外，獨行俠在這筆交易案後還將保有一個完整的中產特例，將得以在自由市場上繼續尋找所需的球員，其中拓荒者受限自由球員賽布爾（Matisse Thybulle）就傳出將是他們屬意的人選。

Luka Doncic 塞爾蒂克 威廉斯 馬刺

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