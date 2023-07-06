NBA／休賽季被湖人裁掉 中鋒班霸一年約轉戰76人
現年25歲的中鋒班霸（Mo Bamba）休賽季被湖人裁掉，成為自由球員。他今天和76人簽下一年合約，將擔任年度MVP安比德（Joel Embiid）的替補。
76人繼先前和後衛貝佛利（Patrick Beverley）達成協議後，今天再簽下長人班霸。《ESPN》指出，76人上季替補長人里德（Paul Reed）休賽季成受限制自由球員，76人想留下他，不過仍先簽班霸以防萬一。
班霸是一名具備投射能力的長人，湖人今年2月送走貝佛利等籌碼，換回班霸試圖補足禁區戰力。不過班霸表現機會不多，又遭遇傷勢，因此在湖人只出賽9場，留下平均3.7分3.3籃板，三分命中率31.3%的數據，季後賽更是只打10分鐘左右。
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