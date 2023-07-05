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NBA／稱勇士奪冠大門已關閉 柏金斯：柯瑞沒KD打不贏詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇(左)和柯瑞(右)。 路透
詹皇(左)和柯瑞(右)。 路透

勇士休賽季交易來控衛保羅（Chris Paul），並續約4冠功臣格林（Draymond Green），戰力和2021年奪冠班底相差不多，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻直言，「勇士王朝已經是過去式，奪冠大門已正式關閉。」

柏金斯近日在節目上批評勇士：「我受夠這個過氣球隊了，我已經向前看，勇士不再是威脅，他們很難再次奪下總冠軍。」

勇士上賽季不敵湖人隊，止步季後賽第二輪。柏金斯指出，勇士沒有杜蘭特（Kevin Durant）後，柯瑞（Stephen Curry）無法在西區帶隊打贏詹姆斯（LeBron James），柏金斯認為勇士實力不如太陽、金塊甚至是國王。

「雖然勇士季後賽擊敗國王，但新賽季我更看好國王，而非勇士。一個簡單的事實，他們獲得1次季後賽經驗，知道怎麼做能贏球」，柏金斯說。

柏金斯的言論經常引發球迷質疑，不過他卻在近期《ESPN》一波大裁員中留下來，有網友認為他辛辣的言論吸引很多收視率和討論，因此保住工作。

勇士 Stephen Curry Kevin Durant LeBron James

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