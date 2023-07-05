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NBA／稱艾頓以前是火貨狀元 格林看好保羅能解放庫明加潛力

聯合新聞網／ 綜合報導
格林認為保羅可以解放庫明加的巨大潛力。 美聯社
格林認為保羅可以解放庫明加的巨大潛力。 美聯社

勇士休賽季透過交易得到資深控球保羅（Chris Paul），格林（Draymond Green）似乎對這筆交易相當滿意，他更點名庫明加（Jonathan Kuminga）將成為保羅加盟後的最大贏家。

格林3年前曾公開表示不喜歡保羅，不過他近日受訪時直言保羅的加盟會讓庫明加迅速成長，「保羅對年輕人來說很有幫助，艾頓（Deandre Ayton）在保羅到太陽前，看起來像水貨。這不是對艾頓不尊重，而是認同保羅，他會解鎖庫明加巨大的潛力。」

事實上，艾頓在保羅加盟太陽前一個賽季，場均18.2分11.5籃板，保羅加盟後第一個賽季反而下滑到14.4分10.5籃板。不過艾頓和保羅學習如何打擋拆戰術，在場上打得更加有效率，投籃命中率從54.6%提升到62.6%，格林也稱艾頓因為保羅變成全明星等級的球員。

庫明加2021年以首輪第7順位加入勇士，雖然天賦驚人，但球技不夠成熟，今年季後賽甚至被球隊棄用，造成雙方關係緊張。勇士新任總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）先前承認沒有給庫明加足夠的上場時間，教練團和管理層會盡力解決這個問題。

勇士 庫明加 Draymond Green Chris Paul Deandre Ayton

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