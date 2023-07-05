NBA／馬刺狀元溫班亞瑪首秀對黃蜂榜眼 格林提供防守方法

NBA拉斯維加斯夏季聯賽即將開打，馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的初登板時間為台灣時間本周六早上8點，將對決黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）。

據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，馬刺計畫讓溫班亞瑪在面對黃蜂的比賽，完成夏季聯賽首秀。這將是溫班亞瑪首度穿上馬刺球衣進行實戰，對手正好是今年選秀榜眼米勒，因此備受球迷期待。

溫班亞瑪的裸足身高達7呎3.5吋（222.25公分），同時具備靈活性，被外界視為詹姆斯（LeBron James）後最強新秀，模板為身高更高的杜蘭特（Kevin Durant）。

勇士前鋒格林（Draymond Green）日前也在節目上稱讚溫班亞瑪，並說明防守他的訣竅，「你擋不住他的投籃，他甚至看不見你，所以面對這種球員，必須提早做準備。當他跑起來就擠他，他拿到籃板就擠他，因為不能讓他進入舒適區。」