NBA／再假摔就給技術犯規 聯盟夏季聯賽試行兩新規

NBA聯盟今天宣布將於今年夏季聯賽中試行假摔判罰，對於在比賽中做出假摔行為的球員將送上違反運動精神的技術犯規，不僅將送給對手1次罰球機會還將取得球權，不過該犯規將不會列入個人犯規或是導致球員遭到驅逐出場。

NBA近10年來針對球員在場上靠著「演技」假摔不斷增列相關規範，從一開始的口頭警告到後續吹判技術犯規以及追加罰款，不過真的到了比賽開打後，裁判對於假摔的吹判卻是屈指可數，這也讓聯盟決議在今年夏季聯賽間強力試行假摔吹判。

此外，在夏季聯賽中加入的新規範還包括教練的挑戰規定，假使球隊總教練在比賽期間成功挑戰，將會返還一次挑戰機會，也就是本場比賽第二次同時也是最後一次的挑戰機會。