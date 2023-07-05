NBA／魔術裁掉「窮人版班馬」 巨人之子力拚延續生涯

身為聯盟歷史第一巨人馬努特．寶兒（Manute Bol）之子，身高7呎2吋的魔術前鋒寶兒（Bol Bol），在2019年加入聯盟後就因為擁有不符合身高的靈活度與外線投射能力，一度被譽為「窮人版」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），不過今天仍是遭到魔術球團宣布釋出。

身高218公分、臂展更長達234公分的寶兒，在2019年投入NBA選秀會後在第44順位被熱火選入後隨即交易到金塊，不過生涯的前三個賽季他在金塊合計僅出賽53場，平均上場時間不到10分鐘，數據也是乏善可陳。

去年1月寶兒透過連續兩筆的交易案輾轉來到魔術後，儘管在3月時就被宣布賽季提前報銷，不過季後仍是與魔術重新簽訂合約，甚至在11月出戰灰狼的比賽中繳出單場26分、12籃板、3阻攻的亮眼數據，能裡能外的身手也讓的表現一度備受期待。

儘管被冠上「窮人版」溫班亞瑪的稱號，寶兒本賽季也打出了加盟NBA以來單季最多的70場，平均9.1分、5.8籃板、1.2阻攻也都是生涯新高，但對於球賽解讀能力不佳以及處理球仍相當粗糙以及對抗性不佳等問題，仍讓寶兒在今天遭到釋出，是否能夠在新賽季開打前找到新東家，與溫班亞瑪、雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）上演新生代長人間的對決，也備受關注。