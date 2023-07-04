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NBA／4年5600萬美元佛心約回歸 里夫斯嗨喊要當終生湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯紮實技巧派的球風深受洛杉磯球迷的肯定。 美聯社
里夫斯紮實技巧派的球風深受洛杉磯球迷的肯定。 美聯社

因為季後賽亮眼表現原先被預估能簽下1億美金大約的里夫斯（Austin Reaves），最終以4年5600萬美元的合約回歸湖人，出乎不少球迷意料。雖新約比外界預期少，但里夫斯本人似乎並不介意，反而對於續留紫金大軍感到振奮，今天也在Instagram上寫下要當「終生湖人」。

去年以雙向合約進入NBA的里夫斯，短短兩年就將自己從落選秀打成千萬身價，外界預估的合約價碼更是隨著季賽末段的亮眼表現而水漲船高。在季後賽證明身手後，更有外媒指出里夫斯有望得到限制內最高的4年9900萬美元合約。

由於湖人握有鳥權，也早早喊出將匹配任何報價，外界雖都認為里夫斯難以被挖角，但別隊可能也不願意「做人情」給湖人，里夫斯的續約可能會僵持一陣子。沒想到，在開市第二天，里夫斯就接受湖人附帶球員選項的4年5600萬美元合約，確定續披紫金球衣至少三年。

雖然這筆合約已是湖人在規定內所能開出的最高金額，但對湖人球迷來說，里夫斯無疑是降價續留。有消息指出，續留湖人是里夫斯的頭號選項，同時也很感謝湖人當初願意給落選的他進聯盟的機會，球團在新賽季也準備給他更多的持球發揮空間，便不願在自由市場上拖沓太久。

而他在續約後也首度發文，內文並不長，只寫著「終生湖人」。這項消息一出，讓原先就深受洛杉磯球迷愛戴的里夫斯獲得更多的好評，紛紛在留言區說「待到45歲」、「下一個湖人傳奇」、「地表最酷的白人男孩」。

湖人

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