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NBA／讚約柯奇球商超過自己 格林：這傢伙是怎麼做到的？

聯合新聞網／ 綜合報導
格林稱讚約柯奇球商在自己之上。 美聯社
格林稱讚約柯奇球商在自己之上。 美聯社

勇士隊格林（Draymond Green）近期受邀參加喬治（Paul George）Podcast節目，在訪問中談論包含2016年總冠軍戰、自己眼中的柯瑞（Stephen Curry）及與詹姆斯（LeBron James）的情誼。其中也談到了剛奪冠的「小丑」約柯奇（Nikola Jokic），格林也大力稱讚約柯奇的球商之高，讓他在場上打起來輕鬆卻充滿宰制力。

在節目中，格林與喬治各自選出自己心目中的高球商隊伍，格林選擇了保羅（Chris Paul）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯、自己以及約柯奇。在談論到約柯奇這名新科總冠軍賽MVP時，格林也忍不住讚嘆約柯奇的球商讓他在場上各方面都能做出貢獻，喬治也大力認同他的說法。

「在場上他打得毫不費力，這並不是基於運動能力或是很華麗的招式」，格林說，「因為他一舉一動都在運用他的籃球智慧，像是他傳球通常並非一箭穿心的助攻，而是洞察隊友的轉傳能否製造空檔。他能夠閱讀比賽並隨機應變，他不必一球在手，也不必投籃，就能讓整支球隊運作起來。」

格林也拿自己跟約柯奇做比較，表示自己已算是能閱讀比賽，但約柯奇在場上看到的總是比自己更多，這很不可思議。「我在場上能看到很多東西，但他的打球方式、他洞悉比賽的能力，每次都讓我覺得『這傢伙到底是怎麼做到的？』」

Draymond Green Nikola Jokic

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