NBA／稱馬克西是非賣品 76人：就算是「字母哥」也不換

76人在休賽季至今，除了炒掉主帥瑞佛斯（Doc Rivers）並由諾斯（Nick Nurse）走馬上任外，顯得異常安靜。外界都認為76人正在醞釀關於球星的大交易，除了與哈登（James Harden）的未來樸朔迷離，也被視為里拉德（Damian Lillard）的潛在下家。但根據外媒報導，無論是交易誰，76人都不會考慮將馬克西（Tyrese Maxey）放入包裹。

76人在自由市場開市後僅在第二天以底薪簽下老牌鐵血後衛貝佛利（Patrick Beverley），相比於上賽季分區前兩名公鹿、塞爾蒂克不惜豪華稅分別透過簽約及交易補強，76人的動作似乎不太積極。陣中控衛哈登執行球員選項後雖表達了交易意願，但76人仍尚未下定決心將其送走；而在哈登去留未定的情況下，也連帶影響到了76人與拓荒者談論里拉德交易的進度。

近期《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在受訪時表示76人不急於交易哈登，也會嘗試挽回他。除此之外，關於里拉德的交易，76人也無意將年輕後衛馬克西當作談判籌碼。

「他們（76人）明確表示不會交易馬克西」，溫德霍斯特說，「76人告知其他球隊：『你覺得巔峰喬丹是能交易到的嗎？你會打25歲的詹姆斯（LeBron James）的主意嗎？所以別打給我們，就算今天安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說他想當個76人，如果要價是馬克西，那也慢走不送。』」

馬克西現年22歲，要到明年才會換約，而他每一季的表現也都不斷進步，是球隊實質的第三巨頭。本季繳出場均20.3分、2.9籃板、3.5助攻的表現。