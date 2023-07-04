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NBA／傳拓荒者不願收熱火赫洛 美媒曝泰托姆也在招募里拉德

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(左)、泰托姆(右)。 路透
里拉德(左)、泰托姆(右)。 路透

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）日前申請交易，有消息指出他希望前往熱火打球。不過熱火能提出的交易包裹太差，雙方正尋求第三方球隊完成交易。

儘管里拉德的合約沒交易否決權，不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）認為，里拉德只想去熱火的態度會讓其他隊卻步，不願提供最佳交易籌碼。

事實上，目前熱火能提出的選秀權不多，只有2枚首輪籤能被交易。球員的部分，除了巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）外任君挑選，但拓荒者似乎對年輕後衛赫洛不感興趣，因為他們有韓德森（Scoot Henderson）、夏普（Shaedon Sharpe）兩名年輕後衛要培養。

紐約媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，籃網隊願意當這筆交易第三方，得到赫洛。不過他們希望得到選秀權補償，也就是說赫洛（Tyler Herro）在籃網眼中可能算負資產。

《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）今天則在節目中爆料，包括尼克隊哈特（Josh Hart）和塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）都在招募里拉德，但里拉德只想去熱火，目前不考慮去其他地方。

Damian Lillard Jayson Tatum

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