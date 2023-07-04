NBA／公牛補強防守簽前鋒克雷格 想和佐蒙德交易背號
公牛隊休賽季針對防守能力做補強，先以3年2000萬美元和後衛卡特（Jevon Carter）達成協議，再以2年合約簽下前鋒克雷格（Torrey Craig）。
卡特是以防守見長的球員，上季效力公鹿隊，例行賽三分球命中率高達42.1%。不過他在季後賽完全失準，命中率跌至14.3%，也在首輪第5戰被教練棄用，眼睜睜看著球隊被熱火上演「老八傳奇」。
現年32歲的克雷格身高201公分，同樣有不俗的防守能力。他上季效力太陽隊平均拿到7.4分、5.4籃板，三分球命中率達生涯新高的39.5%，季後賽更提升到44%，是太陽首輪能淘汰快艇隊的功臣。不過季後賽第二輪意外不被教練重用，太陽最終不敵金塊隊。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，公牛和克雷格簽下2年合約，第2年為球員選項，不過沃納羅斯基沒有透露合約金額，引發外界好奇。
克雷格稍早在個人IG宣布自己加盟公牛的消息，他透露自己打算用500美元向公牛中鋒佐蒙德（Andre Drummond）討來「3」號球衣，佐蒙德則希望克雷格先幫他從後衛懷特（Coby White）手中得到「0」號球衣。
克雷格建議佐蒙德改穿「00」號，佐蒙德認為這跟克萊格穿「33」號球衣一樣不可能。事實上，公牛已經為了傳奇名將皮朋（Scottie Pippen）退休33號球衣。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言