NBA／普拉里降薪留快艇 衛少合約降幅創歷史紀錄
快艇繼先前以2年780萬美元合約和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）達成協議後，今天又以1年500萬美元留下中鋒普拉里（Mason Plumlee），據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，普拉里放棄其他球隊更高的報價。
上賽季普拉里原本是黃蜂隊先發中鋒，後來快艇隊透過交易得到他。普拉里是少數擁有出色傳球能力的中鋒，上季場均12.2分、9.7籃板及3.7助攻都創生涯新高。儘管在快艇上場時間下滑，但效率更加出色，季後賽場均8.2分，投籃命中率高達87.5%。
普拉里上季年薪900萬美元左右，還打出生涯年表現，理應獲得更優渥的合約。沃納羅斯基指出，普拉里想回到快艇，儘管其他球隊開出更好的報價。
衛斯特布魯克續留快艇的金額也被外界認為很佛心。據《HoopsHype》統計，衛斯特布魯克降薪幅度創NBA歷史紀錄，他上季年薪為4700萬美元，新賽季只剩400萬美元，共下降4300萬美元。
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