NBA／洛培茲兄弟在公鹿團聚 射手畢斯利底薪加盟

公鹿先前留住中鋒B.洛培茲（Brook Lopez）後，今天又簽下他的雙胞胎弟弟R.洛培茲（Robin Lopez），另外還用1年底薪找來射手畢斯利（Malik Beasley）。

B.洛培茲生涯較穩定，只效力過籃網、湖人及公鹿三隊；R.洛培茲則是籃球浪人，生涯共效力過9支球隊。兩人曾在2019-20年賽季在公鹿聯手，這將是兩兄弟生涯第2次同隊。上賽季R.洛培茲場均只出賽8.1分鐘，貢獻3.0分、1.4籃板。

畢斯利去年因戈貝爾（Rudy Gobert）交易案，轉戰爵士隊，後來又成為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案的包裹，改披湖人戰袍。他上賽季例行賽共出賽81場，平均得到12.7分、以35.7%命中率投進2.9顆三分球。

不過畢斯利季後賽三分命中率下滑到26.9%，最後也被教練棄用。湖人休賽季決定不執行他的合約球隊選項，雖有消息稱湖人想找他回鍋，但最終他選擇轉戰公鹿。