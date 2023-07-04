NBA／衛冕軍金塊補強側翼戰力 老將底薪簽籃球浪人

自拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後，熱火一直都是最積極爭取的球隊，同時據傳也是里拉德最心儀的下家。然而拓荒者卻不領情，比起球員戰力，傾向更多選秀權及薪資空間的解放，導致這

2023-07-03 17:58