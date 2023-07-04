NBA／衛冕軍金塊補強側翼戰力 老將底薪簽籃球浪人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老將哈勒戴加盟衛冕軍。 美聯社
老將哈勒戴加盟衛冕軍。 美聯社

贏得隊史首座總冠軍的金塊，受制於團隊薪資空間，在進入自由市場後，主要輪替戰將布朗（Bruce Brown）和格林（Jeff Green）先後被重金挖角，本身僅續留了傑克森（Reggie Jackson）、喬丹（DeAndre Jordan）。

為了填補側翼戰力，金塊將以一份老將底薪簽下同為籃球浪人哈勒戴（Justin Holiday）。

現年34歲的哈勒戴，身高6呎6吋，其弟弟正是效力公鹿的冠軍後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。生涯先後打過76人、勇士、老鷹、公牛、尼克、灰熊、溜馬、國王、獨行俠等隊，場均得到8.4分2.8籃板1.4助攻，每場投進1.6記三分球，三分命中率36.3%。

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