NBA／灰狼送上超頂級合約 愛德華5年最高2.6億美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華踏進聯盟超級年薪金字塔的頂端。 美聯社
愛德華踏進聯盟超級年薪金字塔的頂端。 美聯社

就在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和小鮑爾（LaMelo Ball）先後簽下「指定新秀條款」5年最高2.6億美元的最頂級合約之後，同梯狀元郎愛德華（Anthony Edwards）自然不能落於人後。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，愛德華將會和灰狼達成同樣條件的協議，合約將從2024年開始生效。愛德華也成為2020年新秀梯隊中第4位獲得超過2億美元合約的球員。

即將滿22歲的愛德華，進入聯盟3年來，每一季表現呈現突飛猛進狀態，本季場均攻下24.6分5.8籃板4.4助攻1.6抄截，投籃命中率45.9%，三分命中率36.9%，均創下生涯新高；特別是在季後賽，愛德華又進一步衝到場均31.6分5.2助攻5籃板，儼然就是灰狼新少主風範。

愛德華成為詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、杜蘭特（Kevin Durant）之後，史上第4位在22歲前達到4500分的球員；也是最年輕轟進500顆三分球的球員，更是最年輕達成單季200顆三分球紀錄的球員。此外，愛德華還是唯一一位連兩季分別拿到1500分和100次抄截的球員。

基於愛德華逐漸流露的領袖氣質，灰狼直接就奉上最頂級合約。倘若愛德華能在新賽季入選年度最佳陣容前三隊，他就能取得合約最高額度的2.6億美元。若沒有達到規定的條件，其合約將會變成5年2.07億美元。

加上愛德華的頂薪續約，灰狼陣中已經有3位最頂級合約的球員，加入太陽、金塊的行列。

在和灰狼簽下頂級合約之後，已經承諾加入美國男籃的愛德華，將率領陣中一群年輕小將，全力爭取世界盃冠軍。

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