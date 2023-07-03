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NBA／鵜鶘4年長約留下萬用瓊斯 簽賽勒填補禁區

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瓊斯(中)是鵜鶘鋒線大將。 美聯社
瓊斯(中)是鵜鶘鋒線大將。 美聯社

在自由市場開啟之後，鵜鶘先是順利用4年5400萬美元合的合約簽回前鋒瓊斯（Herbert Jones），之後為了彌補海斯（Jaxson Hayes）的離開，又以一年310萬美元的價碼簽下苦力長人賽勒（Cody Zeller）。

瓊斯在今年休賽季面臨合約中的球隊選項，價值180萬美元，不過鵜鶘選擇不執行，反透過早鳥權的優勢，重新和瓊斯簽下一份長約。在鵜鶘陣中，瓊斯可說是扮演多功能角色，上季平均可以得到9.8分、4.1籃板、2.5助攻、1.6抄截。

至於隨熱火一路打到總冠軍賽的賽勒，最終決定加入鵜鶘，填補禁區陣容深度。他上季一共為熱火效力15場，平均得到6.5分4.3籃板。

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