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NBA／獨行俠有意補防守大鎖 傳瞄準威廉斯、賽布爾

聯合新聞網／ 綜合報導
場上表現激情、球風紮實好用的威廉斯據傳是獨行俠補強側翼的人選。 美聯社
場上表現激情、球風紮實好用的威廉斯據傳是獨行俠補強側翼的人選。 美聯社

從選秀會一路到休賽季的自由市場，獨行俠一直都是最活躍的球隊之一。開市迅速簽回厄文（Kyrie Irving）、鮑威爾（Dwight Powell），並網羅艾克森（Dante Exum）、小柯瑞（Seth Curry）等人補強後衛戰力。不只如此，今天也傳出獨行俠鎖定威廉斯（Grant Williams）或賽布爾（Matisse Thybulle）等人，針對上賽季防守弱點補強的意圖濃厚。

上個賽季獨行俠在交易大限前發起震撼交易，向籃網隊交易來了厄文組成了聯盟數一數二的強力後場。然而戰績不只沒有抬升，反而一路下滑，最終以西區第11的糟糕戰績結束了這個賽季。外界普遍認為，獨行俠原本就屬於後段班的防守在厄文交易案送走了芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）後更顯糟糕，是戰績不進反退的原因。

因此，「補強防守」便是獨行俠在休賽季的首要目標，而老闆庫班（Mark Cuban）也承諾今年不再插手球隊操盤。這個思路從選秀會上就可見一斑，不只選進了禁區護框防守飽受好評的萊夫利（Dereck Lively II），也透過吞下中鋒荷姆斯（Richaun Holmes）的方式，拿到國王的首輪籤並選進普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），一夜之間提升了鋒線及禁區的高度。

在自由市場上，獨行俠也持續將焦點放在防守人才，以強悍著稱的威廉斯便成為鎖定對象，至於曾兩度入選年度防守陣容的賽布爾也是考慮的人選之一。獨行俠期待透過強化鋒線的防守，替球隊的雙星減壓並打出反彈賽季。

獨行俠

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