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NBA／為了里拉德不惜粉身碎骨！熱火傳雙星之外均開放交易

聯合新聞網／ 綜合報導
據傳熱火是里拉德心中最理想的下家。 路透社
據傳熱火是里拉德心中最理想的下家。 路透社

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後，熱火一直都是最積極爭取的球隊，同時據傳也是里拉德最心儀的下家。然而拓荒者卻不領情，比起球員戰力，傾向更多選秀權及薪資空間的解放，導致這筆交易一時半刻無法定案。而今天就傳出熱火決定「All in」，除了雙星外都開放拓荒者挑選。

在向效力了11年的拓荒者申請交易後，由於本身合約並無霸王條款，里拉德沒有指定下家的權力。加上里拉德合約剩餘兩年，拓荒者仍有耐心挑選滿意包裹的本錢。

雖然外界曾傳出拓荒者基於尊重這名隊史最偉大球星，會考慮將他送到喜歡的球隊，而里拉德也直接表明想要前往南攤為熱火打球。但根據外電報導，拓荒者依舊在商言商，加上不滿意熱火的報價，因此開放各隊競價，願意交易到任何球隊。

對於即將邁入重建的拓荒者來說，當然不希望收進對等的薪資以避開豪華稅。更大的薪資空間與彈性，加上充足的選秀權會是拓荒者的交易標的。不過對熱火來說，在薪資空間緊繃的情況下，必須要給出赫洛（Tyler Herro）或羅瑞（Kyle Lowry）等人才有機會配平里拉德下季高達4564萬美元的薪資，恰好都是拓荒者不需要的後場戰力。

因此，在拓荒者開放競價的消息傳出後，今熱火也喊出除了雙星巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）外任拓荒者挑選，搭配上手上現有的兩張首輪，希望能增加對拓荒者的吸引力。

Damian Lillard 拓荒者 Jimmy Butler 熱火

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