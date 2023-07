NBA／尼克哈特承諾加入美國隊 世界盃12人名單出爐

根據報導,尼克後衛哈特(Josh Hart)承諾將會加入美國男籃,一同備戰2023年的世界盃。加上哈特的表態,美國男籃12人陣容正式出爐。

Josh Hart joins teammate Jalen Brunson on Team USA to fill out the World Cup roster pic.twitter.com/bRFDncjlaL