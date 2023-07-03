NBA／尼克哈特承諾加入美國隊 世界盃12人名單出爐

根據報導，尼克後衛哈特（Josh Hart）承諾將會加入美國男籃，一同備戰2023年的世界盃。加上哈特的表態，美國男籃12人陣容正式出爐。

陣容如下： 中前鋒：灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、魔術隊班切羅（Paolo Banchero）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）。 鋒線側翼：鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、籃網隊強森（Cameron Johnson）。 後場：灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、尼克隊哈特（Josh Hart）。

Josh Hart joins teammate Jalen Brunson on Team USA to fill out the World Cup roster pic.twitter.com/bRFDncjlaL — New York Basketball (@NBA_NewYork) July 2, 2023

對於接替波波維奇（Gregg Popovich）擔任美國隊主帥的柯爾（Steve Kerr）來說，世界盃將是一大挑戰，必須背負著一掃上屆慘敗僅得第7名恥辱的使命，但眼前這批年輕軍團，相較之下卻是星光黯淡，這也不禁讓外界對於美國隊的前景感到憂慮。

美國男籃訓練營將於8月3日正式開啟，同時也會前往阿布達比進行兩場熱身賽，對手分別是德國和希臘，之後再前往菲律賓。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

雖然陣容被看衰，但在最新公佈的世界盃奪冠賠率中，美國隊依然是冠軍大熱門。