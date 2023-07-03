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NBA／尼克哈特承諾加入美國隊 世界盃12人名單出爐

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈特承諾加入美國男籃。 美聯社
哈特承諾加入美國男籃。 美聯社

根據報導，尼克後衛哈特（Josh Hart）承諾將會加入美國男籃，一同備戰2023年的世界盃。加上哈特的表態，美國男籃12人陣容正式出爐。

陣容如下：

中前鋒：灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、魔術隊班切羅（Paolo Banchero）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）。

鋒線側翼：鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、籃網隊強森（Cameron Johnson）。

後場：灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、尼克隊哈特（Josh Hart）。

對於接替波波維奇（Gregg Popovich）擔任美國隊主帥的柯爾（Steve Kerr）來說，世界盃將是一大挑戰，必須背負著一掃上屆慘敗僅得第7名恥辱的使命，但眼前這批年輕軍團，相較之下卻是星光黯淡，這也不禁讓外界對於美國隊的前景感到憂慮。

美國男籃訓練營將於8月3日正式開啟，同時也會前往阿布達比進行兩場熱身賽，對手分別是德國和希臘，之後再前往菲律賓。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

雖然陣容被看衰，但在最新公佈的世界盃奪冠賠率中，美國隊依然是冠軍大熱門。

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