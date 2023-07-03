NBA／籃網補強後場戰力 連續簽下史密斯、華克
尋求重建的籃網，在自由市場上首先以4年1.08億美元的大約與高射手強森（Cameron Johnson）達成協議；後續，籃網又先後簽下了史密斯（Dennis Smith Jr）和華克（Lonnie Walker IV）兩名後衛。
史密斯是籃網今年休賽季首位簽下的自由球員，雙方簽訂一份為期一年的合約；身為2017年首輪第9順位的樂透新秀，史密斯的NBA之路走得可說是跌跌撞撞，生涯先後打過獨行俠、尼克、活塞、拓荒者、黃蜂等隊。
上季在黃蜂，史密斯把握住機會，上場時間是2019年以來新高，場均得到8.8分4.8助攻3.1籃板1.4抄截。
至於轉戰湖人屢有優異表現的華克，上季平均得到11.7分1.9籃板1.1助攻，每場可以投進1.6顆三分球，三分命中率36.5%。最終華克也獲得為期一年的一紙合約。
籃網在自由市場開跑之後陸續走了米爾斯（Patty Mills）、渡邊雄太（Yuta Watanabe）、小柯瑞（Seth Curry）、哈里斯（Joe Harris）等。
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