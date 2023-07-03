NBA／安比德能守住歐尼爾？76人總管莫雷留言引球迷炸鍋
傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在推特分享一張圖片，內容寫著76人中鋒安比德（Joel Embiid）能守住巔峰時期的歐尼爾，沒想到這篇推文吸引76人總管莫雷（Daryl Morey）留言。
歐尼爾分享該圖片，並尋求網友意見，雖然安比德剛拿到年度MVP，但多數人認為歐尼爾強很多，76人總管莫雷卻在留言區留下「鎖」表情符號，力挺自家球星安比德。
莫雷的留言引發許多球迷不滿，「請做點什麼」、「關心一些自由球員」、「離開推特打電話工作」。球迷會這麼生氣的原因是，76人休賽季只簽下貝佛利（Patrick Beverley），陣中後衛米爾頓（Shake Milton）、前鋒尼恩（Georges Niang）及麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）陸續轉戰其他球隊；此外哈登（James Harden）的交易案目前沒太多動靜。
哈登先前和76人續約談判破局，因此執行球員選項，尋求交易，傳出快艇隊最有興趣。不過據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，76人對哈登交易要價很高，會慢慢等到最有利的報價出來後，再滿足哈登交易的請求。
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