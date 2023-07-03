快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

NBA／安比德能守住歐尼爾？76人總管莫雷留言引球迷炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在推特分享一張圖片，內容寫著76人中鋒安比德（Joel Embiid）能守住巔峰時期的歐尼爾，沒想到這篇推文吸引76人總管莫雷（Daryl Morey）留言。

歐尼爾分享該圖片，並尋求網友意見，雖然安比德剛拿到年度MVP，但多數人認為歐尼爾強很多，76人總管莫雷卻在留言區留下「鎖」表情符號，力挺自家球星安比德。

莫雷的留言引發許多球迷不滿，「請做點什麼」、「關心一些自由球員」、「離開推特打電話工作」。球迷會這麼生氣的原因是，76人休賽季只簽下貝佛利（Patrick Beverley），陣中後衛米爾頓（Shake Milton）、前鋒尼恩（Georges Niang）及麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）陸續轉戰其他球隊；此外哈登（James Harden）的交易案目前沒太多動靜。

哈登先前和76人續約談判破局，因此執行球員選項，尋求交易，傳出快艇隊最有興趣。不過據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，76人對哈登交易要價很高，會慢慢等到最有利的報價出來後，再滿足哈登交易的請求。

Shaquille O'Neal Joel Embiid

相關新聞

NBA／湖人「神之補強」陣容獲好評 詹皇龍心大悅期待開季

NBA自由市場開市3天，幾乎所有大咖球星都已找到東家。NBA資深記者歐康納（Kevin O'Connor）在推特上發文讚嘆：「湖人陣容無比深厚，這支打到西區決賽的球隊完美補強。」

NBA／安比德能守住歐尼爾？76人總管莫雷留言引球迷炸鍋

傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在推特分享一張圖片，內容寫著76人中鋒安比德（Joel Embiid）能守住巔峰時期的歐尼爾，沒想到這篇推文吸引76人總管莫雷（Daryl

NBA／籃網補強後場戰力 連續簽下史密斯、華克

尋求重建的籃網，在自由市場上首先以4年1.08億美元的大約與高射手強森（Cameron Johnson）達成協議；後續，籃網又先後簽下了史密斯（Dennis Smith Jr）和華克（Lonnie W

NBA／爵士悍將克拉克森簽延長合約 三年總價5500萬美元

根據消息，爵士得分好手克拉克森（Jordan Clarkson）和球團達成提前續約協議，包括下一季最後一年合約在內，雙方將簽下3年5500萬美元的新合約。 克拉克森在先前執行了下季球員選項，價值

NBA／羅素先發地位不穩固 外媒：將在訓練營跟文森競爭

湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）本來在今年休賽季爭取平均2000萬美元長約，卻因為西區決賽低迷的表現而讓身價大打折扣，最後以兩年3700萬美元附帶球員選擇權的短約回到湖人。雖然目前羅素

NBA／遭金塊棄用躺賺總冠軍 布萊恩兩年合約轉戰熱火

加入金塊後幾乎完全被棄用的布萊恩（Thomas Bryant），在成為完全自由球員之後，反而是獲得總冠軍賽對手熱火的青睞，雙方將會簽下2年540萬美元的合約，其中第2年為球員選項。 布萊恩上季先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦