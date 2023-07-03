NBA／爵士悍將克拉克森簽延長合約 三年總價5500萬美元
根據消息，爵士得分好手克拉克森（Jordan Clarkson）和球團達成提前續約協議，包括下一季最後一年合約在內，雙方將簽下3年5500萬美元的新合約。
克拉克森在先前執行了下季球員選項，價值1426萬美元，如今新合約連同這一年在內，重新簽訂一份3年合約，直到2026年夏天才會到期。
現年31歲的克拉克森上季一共出賽61場，場均得到20.8分4.4助攻4.0籃板，投籃命中率4成44，得分和助攻皆創生涯新高。
就進階數據來看，克拉克森平均每場切入15.6次，領先全聯盟，且在3呎內投籃命中率接近7成，急停跳投三分球的命中率也有3成4，持續展現讓防守者陷入困境的能力。
雖然克拉克森上季是球隊不動先發，但其大部分時間都擔任替補。根據《ESPN》顯示，自1970-71年球季開始統計先發替補數據之後，克拉克森以板凳暴徒身份，平均每場可以拿到15.2 分，是所有至少出賽300場的替補球員中最高紀錄。
2020-21年賽季，克拉克森獲選年度最佳第六人。
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