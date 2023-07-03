NBA／羅素先發地位不穩固 外媒：將在訓練營跟文森競爭
湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）本來在今年休賽季爭取平均2000萬美金長約，卻因為西區決賽低迷的表現而讓身價大打折扣，最後以兩年3700萬附帶球員選擇權的短約回到湖人。雖然目前羅素是球隊身價最高的後衛，但仍無法保證其先發定位，根據外媒報導，湖人要等到訓練營後才能決定。
受限於新版勞資協議，各隊在自由市場的軍備競賽相較往年更加迅速且積極，許多球星在開市首日便找到下家，包括厄文（Kyrie Irving）、米道頓（Khris Middleton）、葛蘭特（Jerami Grant）等人。然而，即便身為自由市場上實績數一數二的控衛，羅素卻顯得有行無市，加上各隊快速填滿薪資空間，羅素從開市第一天就注定無法拿到理想合約。
因此，握有鳥權的湖人成為了能開給羅素最多薪水的球隊，也順利用這筆1+1合約帶回羅素，在維持團隊戰力之餘，將薪資總額壓在豪華稅線以下。然而，縱使上季羅素在季賽皆以先發出賽，季後賽僅在最後一場從板凳出發，但新賽季仍有可能喪失先發地位。
畢竟湖人除了簽回羅素，也網羅了去年在熱火打季後賽時表現搶眼的文森（Gabe Vincent），他在季後賽場均貢獻12.7分和3.5助攻，數度投進關鍵球，攻防兩端皆能和湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）適配。
根據美媒《The Athletic》報導，羅素是先發控衛的有力人選，但如果文森在訓練營表現出色，有機會奪下這個位置。
無論最終誰能成為湖人先發名單的一員，充足後衛深度所帶來的良性競爭想必是湖人在新賽季樂見的。
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