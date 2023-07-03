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NBA／遭金塊棄用躺賺總冠軍 布萊恩兩年合約轉戰熱火
加入金塊後幾乎完全被棄用的布萊恩（Thomas Bryant），在成為完全自由球員之後，反而是獲得總冠軍賽對手熱火的青睞，雙方將會簽下2年540萬美元的合約，其中第2年為球員選項。
布萊恩上季先後效力湖人和金塊，並隨著金塊一路闖關，只是他整個季後賽下來一共只出賽29秒，被球迷戲稱「躺賺一枚冠軍戒指」。依然開心享受香檳浴。
雖然無法在季後賽用實質成績來證明自己，但布萊恩還是在自由市場上很快找到新工作，雖然只有底薪價碼，但仍冀望在熱火陣中取得穩定的出賽機會，為來年爭取一份更好的合約。
金塊在贏得隊史首冠之後，在自由市場已經接連失去布朗（Bruce Brown）、格林（Jeff Green）、布萊恩等，僅續簽了傑克森（Reggie Jackson）和喬丹（DeAndre Jordan）。
Thomas Bryant: NBA champion pic.twitter.com/QTm9mX29io— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) June 13, 2023
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