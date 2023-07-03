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NBA／始終想留住里拉德 拓荒者總管：但他更願意為別隊打球

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德申請交易，將結束與拓荒者11年的合作關係。 法新社
里拉德申請交易，將結束與拓荒者11年的合作關係。 法新社

在連續兩個進不了季後賽的失望賽季後，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）終於忍不住向效力了11年的老東家申請交易，新賽季披上不同球衣已經是板上釘釘的事情。里拉德喊出「賣我」的實際原因尚無人知曉，但拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）受訪時仍強調，球隊自始自終都想留住里拉德。

以「一人一城」、「忠誠」而聞名的里拉德最終依舊走上被交易一途，與拓荒者的分手另不少人感到惋惜，但隨著里拉德的巔峰期進入倒數計時、拓荒者短期內也沒辦法打造爭冠陣容，在此時分道揚鑣對雙方不見得是壞事。里拉德的「賣我」宣言引起許多季後賽球隊關注，無論是被交易到哪支球隊，都有可能影響聯盟戰力版圖。

在里拉德申請交易後，近期拓荒者總管克隆寧也首度接受訪問，他表示球隊其實一直很明確告知里拉德，希望他能留隊。「我們一直很清楚跟里拉德說希望他待在球隊......但他告知我們他想離開、想要到別的地方打球。」

同時，克隆寧也強調對球隊來說，獲得勝利仍是不變的首要目標。「我們致力於獲勝，這點從未改變，我們會做所有最好的決定、盡一切努力幫助球隊達成這個目標。」由於里拉德沒有霸王條款，且合約還有4年之久，拓荒者有時間挑選最滿意的交易包裹。

里拉德 拓荒者

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