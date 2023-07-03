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NBA／勇士、火箭搶人失敗 老將葛登兩年底薪加盟太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
葛登(右)加盟太陽。 路透
葛登(右)加盟太陽。 路透

太陽隊休賽季瘋狂補強，先透過交易得到明星後衛比爾（Bradley Beal），自由市場開市第一天就簽下6名球員。今天以2年底薪合約（第2年球員選項）簽下老將葛登（Eric Gordon）後，太陽15人球員名單已滿。

太陽傳奇控衛奈許（Steve Nash）2012年轉戰湖人，當年太陽以4年6000萬美元價碼，報價當時是受限制自由球員的葛登，期盼他成為球隊建隊核心。不過紐奧良黃蜂最終選擇跟進（鵜鶘前身），葛登無緣加盟太陽，如今11年過去，他終於降臨鳳凰城，將用豐富的經驗幫助太陽爭取總冠軍。

葛登上賽季被火箭交易到快艇，快艇最終在季後賽首輪不敵太陽。快艇季後選擇不執行合約第4年球隊選項，葛登因此進入自由市場。據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）消息指出，勇士和火箭也追求過葛登。

上賽季葛登場均貢獻12.4分、2.7助攻，三分球命中率37.1%。《The Athletic》分析，現年34歲的葛登雖巔峰已過，但他在三巨頭身邊能得到更多三分空檔機會，除了能提供火力，還是不錯的防守者。

太陽在這筆簽約後，15人球員名單已滿，接下來要簽約必須裁人。上賽季的主力前鋒克雷格（Torrey Craig）目前仍在自由市場待價而沽，太陽雖能以早鳥權簽下他，但同時需面臨其他球隊競爭，《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）就指出，活塞和國王有意簽下克雷格。

太陽

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