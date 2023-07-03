NBA／知道自己要走人？赫洛移除「熱火後衛」自介

NBA休賽季至今，最重磅消息莫過於拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）昨天向球團喊出「賣我」，引來多隊競逐。據傳里拉德最中意的隊伍熱火將提出以年輕後衛赫洛（Tyler Herro）為主體的包裹，而赫洛也被球迷發現偷偷在推特撤下「熱火後衛」的自介。

里拉德的交易不只影響聯盟戰力版圖，也會決定許多球員未來動向，要出什麼樣的包裹才能讓拓荒者隊願意交易隊史最偉大球星，也讓球迷們議論紛紛。目前追逐里拉德最熱烈的三隊分別為熱火、76人及籃網，陣中都有足夠的薪資包跟選秀權可以引起拓荒者的興趣。

其中，熱火與里拉德「郎有情、妹有意」早已是公開的秘密，從總冠軍戰結束後，熱火的名字就從未在里拉德的交易討論中缺席。根據外媒報導，里拉德甚至只願為熱火打球，也很期待接受熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）的執教。

熱火有很大機會以年輕後衛赫洛作為包裹主體向拓荒者報價，赫洛本季場均20.1分、5.4籃板、4.2助攻，在2021-22賽季也獲得年度第六人的獎項。無球持球都能夠切換自如的他會是拓荒者送禮自用兩相宜的選項。

Tyler Herro has removed “Miami Heat guard” from his bio and changed his header pic.twitter.com/JxwRAYbG8V — NBACentral (@TheNBACentral) 2023年7月2日

而不知是否已經知道自己留不住，或者是對於外界的議論感到厭煩，今天赫洛被球迷發現已經將推特自介上的「熱火後衛」給移除。這個舉動也讓球迷們猜測交易是否再過幾天就會揭曉，紛紛留言道「赫洛已經準備搭上往波特蘭的班機」、「里拉德確定要去熱火了吧」、「就算到時候赫洛沒被交易，他也不想待了」。