NBA／勇士補強了！一年底薪簽下馬刺前冠軍後衛

擁有巨大薪資空間的火箭，在自由市場上可說是瘋狂祭出銀彈攻勢，除了以三年1.3億美元的頂級價碼網羅范弗利特（Fred VanVleet）外，之後又以4年8000萬美元的大約簽下先前效力灰熊的布魯克斯（D

2023-07-02 16:31