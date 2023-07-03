NBA／勇士補強了！一年底薪簽下馬刺前冠軍後衛
勇士隊在自由市場開市後十分安靜，今天他們終於做出補強，確定開出1年底薪簽下喬瑟夫（Cory Joseph），增加球隊後場深度。
勇士休賽季送出年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼，換回資深控衛保羅（Chris Paul），接著透過選秀拿到後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和前鋒戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。
自由市場開市後，勇士開出4年1.2億美元留下4冠功臣格林（Draymond Green），不過接下來在自由市場相當安靜，直到今天才又簽下控球後衛喬瑟夫。
喬瑟夫曾在2013-14年賽季幫助馬刺隊奪冠，近年陸續效力暴龍、溜馬、國王及活塞。上賽季在活塞出賽62場，平均6.9分3.5助攻，三分球命中率38.9%。
《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士想要後場第4人排在柯瑞（Stephen Curry）、保羅（Chris Paul ）、湯普森（Klay Thompson）後面，這3人會缺席很多場例行賽。
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