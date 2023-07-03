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NBA／不打籃球做什麼？柯瑞、湯普森預測彼此工作

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(左)、柯瑞(右)。 路透
湯普森(左)、柯瑞(右)。 路透

格林（Draymond Green）確定和勇士簽下4年合約，新賽季將和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）爭取三人合作的第5冠。日前他們和NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）及凱爾斯（Travis Kelce）參與一場慈善高爾夫球活動，討論如果不打NBA，會從事哪種工作。

柯瑞首先預測湯普森會成為出色的新聞編輯，「他（湯普森）總是知道各種事實，他會在比賽前瀏覽《舊金山紀事報》和《華爾街日報》，這是他的例行公事。他對時事很著迷，我認為他會成為很棒的主編，要去哪裡？《波特蘭論壇報》好了。」

聽完柯瑞的預測後，湯普森搖頭面露無奈，但似乎認同柯瑞的想法，現場發出笑聲。凱爾斯笑著說，「不知道為什麼很有畫面！」

格林接著請湯普森預測柯瑞的職業，湯普森說，「我覺得他像校長。我看到他和奧克蘭及全國各地的孩子們一起吃飯、學習及玩耍。有高中生帶著問題向他尋求建議，他會很生氣，但隱藏得很好，他和孩子在一起時很有耐心。」

勇士 Stephen Curry Klay Thompson

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