NBA／獨行俠補強不停歇 續留老臣長人、簽昔日樂透新秀

2023年自由市場開跑第一天，獨行俠先是以非頂薪的價碼和厄文（Kyrie Irving）簽下3年1.26億美元的合約，其中第3年握有球員選項；之後又以雙年特例、約年400多萬美元找回射手小柯瑞（Seth Curry）。

獨行俠補強動作不僅於此，今天和主力長人鮑威爾（Dwight Powell）達成續約協議，預計會簽下3年1200萬美元的合約；此外，獨行俠還以一年底薪簽下來自澳洲的昔日樂透新秀艾克森（Dante Exum）。

即將滿32歲的鮑威爾，自2014年以來就一直效力獨行俠，是全隊待最久的成員。上季他一共出賽76場，其中64場擔任先發，平均得到6.7分4.1籃板，投籃命中率73.2%。

至於生涯飽受傷病困擾的艾克森，2021年離開NBA轉戰西班牙聯賽名門巴塞隆納，2022-23年賽季則是轉往貝爾格萊德游擊隊，並在歐冠聯賽有著出色表現，場均可以得到13.2分2.3籃板2.7助攻，投籃命中率52.0%，三分命中率39.3%。此次重返NBA，艾克森將會成為獨行俠的固定輪替陣容。

艾克森從歐洲重返NBA賽場。 歐洲新聞圖片社

獨行俠在選秀會上利用手上第10順位選秀權，接連和雷霆、國王進行交易，順利出清了伯坦斯（Davis Bertans），得到了中鋒荷姆斯（Richaun Holmes），選進了杜克大學的萊夫利（Dereck Lively II）和馬奎特大學的普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），進一步提升禁區高度。

經過這番陣容補強後，獨行俠眼前還存在小哈德威的去留問題，以及自由球員伍德（Christian Wood）的簽約報價與否問題，就看後續球團如何操作。