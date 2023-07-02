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NBA／談里拉德「賣我」宣言 韓德森：準備承擔任何重要職務

聯合新聞網／ 綜合報導
在里拉德申請交易後，韓德森有望成為拓荒者的下個核心基石。 路透社
在里拉德申請交易後，韓德森有望成為拓荒者的下個核心基石。 路透社

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今宣布向效力11年的老東家申請交易，成為休賽季至今最大震撼彈。在里拉德即將走人之際，拓荒者也幾乎宣告邁入重建，今年以探花籤選入的潛力後衛韓德森（Scoot Henderson）將有望作為球隊基石。他在受訪時也表示，自己已經準備好成為「後里拉德時代」的掌門人。

隨著拓荒者再次打出一個令球迷失望的賽季、32歲里拉德的巔峰身手迎來倒數計時，雙方的合作關係面臨抉擇的十字路口。雖然一度傳出今年得來不易的探花籤可能會拿來交易威廉森（Zion Williamson）、喬治（Paul George）等球星，但最終拓荒者仍決定自選後衛韓德森，在第一天的自由市場也僅宣布簽回前鋒葛蘭特（Jerami Grant），並沒有太大異動。

而拓荒者休賽季至今的種種舉動，似乎也表明沒有破釜沉舟衝擊冠軍的念頭，也導致了以忠誠聞名的里拉德最終忍不住喊出「賣我」。無論如何，拓荒者都必須要重新找到球隊核心，而韓德森便成最好人選。

曾在選秀會當天向里拉德喊話留下的他今天受訪表示，自己已經準備好幫助球隊面對「里下韓上」的新時代。「我準備好承擔責任了」，韓德森說，「我很樂意和他一起打球，我們的關係也很好，但不管發生什麼，它就是發生了。」

Damian Lillard 拓荒者

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