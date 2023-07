NBA／談里拉德「賣我」宣言 韓德森：準備承擔任何重要職務

拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)今宣布向效力11年的老東家申請交易,成為休賽季至今最大震撼彈。在里拉德即將走人之際,拓荒者也幾乎宣告邁入重建,今年以探花籤選入的潛力後衛韓德森(Scoot Henderson)將有望作為球隊基石。他在受訪時也表示,自己已經準備好成為「後里拉德時代」的掌門人。

隨著拓荒者再次打出一個令球迷失望的賽季、32歲里拉德的巔峰身手迎來倒數計時,雙方的合作關係面臨抉擇的十字路口。雖然一度傳出今年得來不易的探花籤可能會拿來交易威廉森(Zion Williamson)、喬治(Paul George)等球星,但最終拓荒者仍決定自選後衛韓德森,在第一天的自由市場也僅宣布簽回前鋒葛蘭特(Jerami Grant),並沒有太大異動。

而拓荒者休賽季至今的種種舉動,似乎也表明沒有破釜沉舟衝擊冠軍的念頭,也導致了以忠誠聞名的里拉德最終忍不住喊出「賣我」。無論如何,拓荒者都必須要重新找到球隊核心,而韓德森便成最好人選。

曾在選秀會當天向里拉德喊話留下的他今天受訪表示,自己已經準備好幫助球隊面對「里下韓上」的新時代。「我準備好承擔責任了」,韓德森說,「我很樂意和他一起打球,我們的關係也很好,但不管發生什麼,它就是發生了。」

Scoot Henderson to Shaedon Sharpe 👀🌹



Summer League is Almost Here 🔥#RipCity pic.twitter.com/VmAwZmf1Z8