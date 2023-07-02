NBA／火箭祭出銀彈攻勢 一年600萬美元挖金塊冠軍成員
擁有巨大薪資空間的火箭，在自由市場上可說是瘋狂祭出銀彈攻勢，除了以三年1.3億美元的頂級價碼網羅范弗利特（Fred VanVleet）外，之後又以4年8000萬美元的大約簽下先前效力灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）。
上述兩人年薪直接衝破6000萬美元，但火箭的補強腳步仍未停歇。根據報導，火箭以4年3200萬美元的合約簽下之前待過鳳凰城的蘭德爾（Jock Landale），不過其中僅第一年是受保障。
另一方面，火箭以一年600萬美元的價碼從金塊手上搶來老將格林（Jeff Green）；至於交易部分，火箭也是連續做了幾筆買賣。
1、火箭將華盛頓（TyTy Washington Jr.）、加魯巴（Usman Garuba）和兩個二輪選秀權和部分現金送到老鷹，換取2017年第二輪60順位卡巴（Usman Garuba）的簽約權。
2、火箭將馬丁（KJ Martin Jr.）交易到快艇，得到2枚二輪選秀權
3、火箭與籃網商討交易，從而得到米爾斯（Patty Mills）。
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