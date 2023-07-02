NBA／只想去熱火？里拉德按讚球迷發文「走上詹皇的老路」

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）昨深夜爆出震撼彈，根據消息人士指出，他已經向球隊申請交易。據傳熱火、76人、快艇都將加入競逐，而里拉德則偏好熱火，而他也被球迷抓到在推特上點讚一則支持他循詹姆斯（LeBron James）老路，加入熱火拿戒指的貼文，引起球迷熱議。

Need Dame to pull some Lebron type shit, goes to Miami win a couple rings then come back home and win it..

PORTLANDDDDDD THIS IS FOR YOUUUU — 🔥Mr. DameAflame🔥 (@DameAflame) 2023年7月1日

從被拓荒者選入至今，里拉德就與波特蘭這座城市緊緊的聯繫在一起，在「組團」、「兄弟籃球」興起的年代，他數度在受訪時表達自己對波特蘭的忠誠，也曾在Instagram上感嘆自己「最大的缺點是忠誠」。然而，在他效力的11年間，拓荒者雖八度進入季後賽，卻僅在2018-19賽季闖進西區決賽，近兩年更是無緣季後賽。

雖然里拉德上季繳出生涯最高的場均32.2分，但拓荒者上個賽季卻以33勝49敗、西區第13名的戰績坐收。32歲的里拉德的巔峰期還能延續多久仍不得而知，拓荒者的戰力也明顯不是爭冠級別，過去幾年來外界一直討論雙方何時會分手，如今隨著里拉德的「賣我」宣言正式搬上檯面。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的報導，里拉德對於未來下家早已心有所屬。他只願為東區強權熱火打球，渴望和雙星巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）一同競爭，並抱著「熱火隊或無球可打」的強硬立場。

在這項消息傳出後，里拉德也被球迷發現在推特上按讚一則發文，文中寫道里拉德應該要循詹姆斯路線，前往邁阿密贏得幾枚戒指，再回到老東家波特蘭拿冠軍。對比於過往「忠誠」的人設，網友也紛紛諷「我以為他說過不想跟太多全明星同隊」、「看得出來真的很不想去超級球隊」、「太陳腔濫調了」。

然而，里拉德的合約並不若比爾（Bradley Beal）擁有霸王條款，因此沒有指定下家的權力，能否如願前進南灘，最終仍要看老東家拓荒者的臉色。