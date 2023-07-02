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NBA／季後賽太鐵遭嗆去台籃 布魯克斯獲火箭四年約吐怨氣

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯曾因為季後賽表現太差勁遭揶揄到亞洲打球，如今與火箭簽下4年總值8000萬美金的大約。 美聯社
布魯克斯曾因為季後賽表現太差勁遭揶揄到亞洲打球，如今與火箭簽下4年總值8000萬美金的大約。 美聯社

NBA的新版勞資協議於7月正式上線，若是開季沒有達到薪資下限將無法獲得豪華稅分紅。陣中幾乎全是年輕小將的火箭隊為了填補薪資下限，在自由市場上可說是動作不斷。繼開市首日以三年1.3億美金的頂薪網羅范弗利特（Fred VanVleet）後，今天又以4年8000萬美元的大約簽下了灰熊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）。

布魯克斯以強能換防到多個位置的防守價值而聞名，但同時也因不時的脫序行為和口無遮攔的個性引來不少爭議。在上個賽季曾兩度分別對米契爾（Donovan Mitchell）、詹姆斯（LeBron James）攻擊下體而被球迷戲稱為「偷蛋龍」。

不只如此，布魯克斯在季後賽首輪前夕更嗆聲詹姆斯「老了」，帶起一波討論熱度。然而布魯克斯在季後賽表現可說是非常糟糕，場均出手12.8次，投籃命中率卻只有31.2%，三分命中率更是只有23.8%，屢屢被湖人放投。

隨著灰熊首輪慘遭湖人下剋上淘汰，灰熊在遭淘汰後不久就宣布不會與其續約，他也成為了球迷們揶揄的對象。雖然首度入選年度防守隊伍，但不只遭質疑拿不到超過中產價碼，更被譏諷可以考慮轉投CBA甚至是台灣籃壇。

如今布魯克斯與火箭簽下4年8000萬美元，一年平均2000萬美元的大約，在全隊僅次於剛簽約的范弗利特，可謂一吐怨氣。事實上，布魯克斯在2017年投入選秀時就是被火箭選走並馬上交易至灰熊，這筆簽約也算是與火箭再續前緣。

Dillon Brooks

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