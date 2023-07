NBA／尼克4年5000萬美元挖迪文森佐 維大冠軍三劍客合體

在勇士只剩下底薪可以運作的情況下,尼克直接動用銀彈攻勢,以4年5000萬美元的合約價碼,挖走了迪文森佐(Donte DiVincenzo)。

迪文森佐在休賽季如預期沒有執行下季價值470萬美元的球員選項,成為完全自由球員,儘管上季他對於勇士貢獻卓著,但礙於薪資空間早以炸裂,加上新版勞資協議的限制,勇士難以用更好的薪資條件去留人。

上個賽季,迪文森佐出賽72場,平均可以得到9.4分4.4籃板3.5助攻1.3抄截,場均命中2.1顆三分球,且三分命中率達到生涯新高的39.7%。

迪文森佐在公鹿時期原本有機會爭取一份優渥合約,但卻因為左腳嚴重傷勢被迫報銷,導致他最後被交易到國王,又在2022年夏天以迷你中產稍低的金額加入勇士,冀望尋求生涯突破。如今他終於如願拿到千萬年薪的合約。

薪資專家馬克斯(Bobby Marks)透露,迪文森佐預計將會拿到全額中產。

