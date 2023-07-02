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NBA／尼克4年5000萬美元挖迪文森佐 維大冠軍三劍客合體

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
迪文森佐(右)大學時曾和布朗森(左)、哈特並肩作戰。 路透社
迪文森佐(右)大學時曾和布朗森(左)、哈特並肩作戰。 路透社

在勇士只剩下底薪可以運作的情況下，尼克直接動用銀彈攻勢，以4年5000萬美元的合約價碼，挖走了迪文森佐（Donte DiVincenzo）。

迪文森佐在休賽季如預期沒有執行下季價值470萬美元的球員選項，成為完全自由球員，儘管上季他對於勇士貢獻卓著，但礙於薪資空間早以炸裂，加上新版勞資協議的限制，勇士難以用更好的薪資條件去留人。

上個賽季，迪文森佐出賽72場，平均可以得到9.4分4.4籃板3.5助攻1.3抄截，場均命中2.1顆三分球，且三分命中率達到生涯新高的39.7%。

迪文森佐在公鹿時期原本有機會爭取一份優渥合約，但卻因為左腳嚴重傷勢被迫報銷，導致他最後被交易到國王，又在2022年夏天以迷你中產稍低的金額加入勇士，冀望尋求生涯突破。如今他終於如願拿到千萬年薪的合約。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，迪文森佐預計將會拿到全額中產。

值得一提的是，迪文森佐來到紐約後，將和他的維拉諾瓦大學（Villanova University）隊友布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）相聚首，重新合體3年內2度封王的「冠軍三劍客」。

而迪文森佐的另一位冠軍隊友則是上季被交易到籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），4個校友同時都在紐約打拚，未來正面對決也將成為有趣的畫面。

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