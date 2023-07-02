NBA／公鹿維持競爭力 2年4800萬美元續留洛培茲
在以3年1.02億美元合約留下奪冠功臣米道頓（Khris Middleton）之後，公鹿又開出2年4800萬美元的價碼，順利續約主戰中鋒洛培茲（Brook Lopez）。
已經效力公鹿5年的洛培茲，上季出。賽78場，場均得到15.9分6.7籃板1.3助攻2.5阻攻，投籃命中率達53.1%；另外，他每場可以命中1.7顆三分球，三分命中率也達到37.4%的水準。
在成為完全自由球員之後，洛培茲也是表明想要繼續留在密爾瓦基。如今雙方也針對合約達成共識。
另一方面，雖然上季加盟公鹿後並未受到前主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）的重用，但老將克勞德（Jae Crowder）在成為自由球員之後，仍決定和公鹿續簽一份合約。
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