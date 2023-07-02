NBA／里拉德拋交易震撼彈 拓荒者評估條件兩大重點考量

消息人士今天透露，波特蘭拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）已提出交易要求。據報導，邁阿密熱火、洛杉磯快艇及費城76人隊都有興趣打探挖角他的條件。

ESPN報導指出，里拉德偏好加入熱火隊。

預料，拓荒者評估各隊提出的條件，將以能否換回年輕新星與選秀權為考量重點。

里拉德在2012年NBA選秀會上以第6順位被拓荒者選中，加盟的第一個球季拓荒者未能闖入季後賽，但接下來8季都打進季後賽，最近這兩季又與季後賽無緣。

里拉德在NBA已闖蕩11個球季，7度入選明星球員，率隊8度闖入季後賽，其中2018-19球季挺進西區冠軍賽。他的得分和三分球命中數都排在拓荒者隊史第一，助攻數則名列第二。

7月15日慶祝33歲生日的里拉德，上季繳出生涯代表作，平均每場攻下32.2分、7.3助攻，但因傷而在球季最後一個月作壁上觀，整季只出賽58場。上季他最精彩的表現是2月26日對上休士頓火箭，當時他狂砍71分。