NBA／里拉德提交易申請震撼聯盟 傳熱火成強力追求者

自從2012年選秀會上以首輪6順位加入拓荒者，里拉德（Damian Lillard）已經為「玫瑰之城」效力11年之久，儘管近些年有關他轉隊流言一直不斷，始終沒有確切表態，甚至球團也多次聲明要繼續圍繞著他建構有競爭力的陣容。不過，如此撲朔迷離的狀況看起來已經要明朗化。

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，里拉德在今天已經正式向拓荒者提出交易申請；隨後，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）更是跟進消息，指出拓荒者方面已經得知，里拉德希望被交易到熱火。

而《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vince Goodwill）認為，熱火和籃網會是里拉德的主要追求者，至於76人則沒有在名單之中。此外，《ESPN》報導指出，里拉德在先前和高層會面時已經考慮提出交易申請，但因為自由市場接近，里拉德選擇先觀望，直到第一天各隊開始積極簽約之後，里拉德還是決定要「Trade Me」 。

里拉德在2022年夏天與球隊達成2年1.21億美元提前續約協議，這讓他在接下來4個賽季的薪資高達2.16億美元，其中2026-27年的球員選項價值高達6320萬美元。

里拉德一直都是聯盟最頂尖的得分悍將和外線殺手，32歲的他在上個賽季更是以場均32.2分創下生涯新高，且真實命中率達到64.5%，同樣是生涯之最；另外還有7.3助攻、4.8籃板。

在他的帶領之下，拓荒者先前曾經連續8年闖進季後賽，2018-19年打到西區冠軍賽；憑藉高穩定的發揮，里拉德還被選為聯盟75大球星。里拉德是現役球員中效力母隊最久的4人之一，其餘3人是勇士三劍客。

由於里拉德在近幾年頻受傷病困擾，導致他缺席場次大幅增加，加上拓荒者整體戰力難以延續，已經連續兩年無緣季後賽，這讓曾經誓言「一人一城」的里拉德也不免萌生換隊的可能性。

拓荒者方面一直重申會以里拉德為中心持續建造強力陣容，但隨著身邊搭檔從麥凱倫到西蒙斯（Anfernee Simons），再加上今年探花籤選進了韓德森（Scoot Henderson），顯然球隊也在為里拉德的可能離去預作準備。

根據統計，里拉德生涯總得分19376分、場均25.2分、命中2387顆三分球和4427顆罰球命中數，都高居隊史第一；今年例行賽對爵士一戰狂轟71分一戰，更成為他的經典時刻之一。