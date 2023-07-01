NBA／籃網奉上4年1.08億美元合約 續簽高砲塔強森
上季在杜蘭特（Kevin Durant）交易案中，強森（Cameron Johnson）連同布里吉斯（Mikal Bridges）被打包送到籃網；在休賽季成為自由球員之後，球團立即端上4年1.08億美元的大合約，雙方也達成續約共識。
強森在加入籃網的25場比賽全部擔任先發，場均出賽30.8分鐘，可以得到16.6分4.8籃板；強森生涯三分命中率達39.3%，可以說是年輕世代的外線高砲塔，也被籃網視為未來重建核心。
另一方面，籃網也和活塞進行交易，送走了哈里斯，還附贈一個2027年獨行俠的二輪選秀權和一個2029年公鹿的二輪選秀權；籃網則是藉此獲得一個價值1990萬美元的交易特例。
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