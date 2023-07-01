快訊

金曲34／韋禮安主持獻唱典禮版「如果可以」 得獎名單不斷更新

長榮出清17萬張鉅額持股 市場揣測買家與「張家大哥」有關

紅毯最勁爆造型？女歌手穿「細肩帶禮服」登場 網吐槽：直接穿睡衣

NBA／勒夫2年合約續留熱火 理查森底薪價碼鳳還巢

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
樂夫重新續約熱火。 美聯社
樂夫重新續約熱火。 美聯社

季後賽發揮出色的熱火落選戰將文森（Gabe Vincent）和史特魯斯（Max Strus），在成為自由球員後受到其他球隊的追逐，其中文森以3年3300萬美元的價碼投入湖人懷抱；而史特魯斯則可能透過先簽後換的方式加盟騎士，其中可能會涉及第三方球隊。

此外，熱火也和雷霆達成協議，將季後賽因傷報銷的歐拉迪波（Victor Oladipo）送回前東家，還附送選秀權，獲得價值945萬美元的交易特例。

陣容少了3人，熱火也在自由市場上進行補強。先是用兩年594萬美元的底薪價碼簽回曾效力過的理查森（Josh Richardson）；之後又用兩年766萬美元續留老將勒夫（Kevin Love），其中第2年為球員選項。

理查森重返邁阿密。 美國聯合通訊社
理查森重返邁阿密。 美國聯合通訊社

29歲的理查森生涯就是在邁阿密起步，在2015年選秀會被熱火選中後，效力了4個球季，之後陸續待過76人、塞爾蒂克、獨行俠、馬刺和鵜鶘等隊。原本傳出有其他球隊可能提供更高的價碼網羅，但他仍決定回到NBA生涯起點。

相關新聞

NBA／格林4年1億美元續約 勇士省超過4千萬豪華稅

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士悍將格林（Draymond Green）在自由市場開啟後就馬上和球隊達成續約協議，雙方將簽下4年1億美元的合

NBA／厄文降價3年1.26億美元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

上季季中轉戰獨行俠的厄文（Kyrie Irving），在今年休賽季成為完全自由球員，而在自由市場開啟的第一天，他也迅速和球隊達成共識，以非頂薪的價碼和獨行俠簽下3年1.26億美元的合約，其中第3年握有

NBA／落選秀史上最大約 范弗利特3年1.3億美元頂薪加盟火箭

今夏拒絕執行球員選項且傳出將會離開多倫多的范弗利特（Fred VanVleet），在自由市場開跑後成了首位簽下超級頂薪的自由球員。 根據消息，擁有大把薪資空間的火箭端出3年1.3億美元的頂級合約

NBA／渡邊雄太領軍「底薪戰隊」太陽奪冠列車即將滿載

在陣中已有四張頂薪合約下，太陽今日不意外地組成「底薪戰隊」，成員分別有兩名後衛李（Damion Lee）、奧柯吉（Josh Okogie）；兩名長人尤班克斯（Drew Eubanks）與梅圖（Chim

NBA／勒夫2年合約續留熱火 理查森底薪價碼鳳還巢

季後賽發揮出色的熱火落選戰將文森（Gabe Vincent）和史特魯斯（Max Strus），在成為自由球員後受到其他球隊的追逐，其中文森以3年3300萬美元的價碼投入湖人懷抱；而史特魯斯則可能透過先

NBA／確立少主地位！哈利伯頓提前續約溜馬 最高達5年2.6億美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），溜馬與少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）達成續約協議，雙方將簽下5年最高可達2.6億美元的超頂級合約，成為今

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦