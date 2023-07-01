NBA／勒夫2年合約續留熱火 理查森底薪價碼鳳還巢

季後賽發揮出色的熱火落選戰將文森（Gabe Vincent）和史特魯斯（Max Strus），在成為自由球員後受到其他球隊的追逐，其中文森以3年3300萬美元的價碼投入湖人懷抱；而史特魯斯則可能透過先簽後換的方式加盟騎士，其中可能會涉及第三方球隊。

此外，熱火也和雷霆達成協議，將季後賽因傷報銷的歐拉迪波（Victor Oladipo）送回前東家，還附送選秀權，獲得價值945萬美元的交易特例。

陣容少了3人，熱火也在自由市場上進行補強。先是用兩年594萬美元的底薪價碼簽回曾效力過的理查森（Josh Richardson）；之後又用兩年766萬美元續留老將勒夫（Kevin Love），其中第2年為球員選項。

理查森重返邁阿密。 美國聯合通訊社

29歲的理查森生涯就是在邁阿密起步，在2015年選秀會被熱火選中後，效力了4個球季，之後陸續待過76人、塞爾蒂克、獨行俠、馬刺和鵜鶘等隊。原本傳出有其他球隊可能提供更高的價碼網羅，但他仍決定回到NBA生涯起點。