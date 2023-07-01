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NBA／施羅德2年約前進暴龍 伯爾特4年8000萬美元續留

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
施羅德轉加盟暴龍。 路透社
施羅德轉加盟暴龍。 路透社

就在湖人大肆捕強之際，也意味著施羅德（Dennis Schroder）將不會繼續留在洛城。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，施羅德將以兩年2600萬美元的合約轉戰多倫多。

此外，之前季中透過交易重返暴龍的中鋒伯爾特（Jakob Poeltl），憑藉著優異的籃板防守表現，一如預期得到4年8000萬美元的續約條件，同時最後一年為球員選項。伯爾特上季場均可以得到12.5分9.1籃板2.7助攻0.9抄截1.2阻攻。

伯爾特如預期續簽暴龍。 法國新聞社
伯爾特如預期續簽暴龍。 法國新聞社

暴龍在自由市場開啟後就失去了主力控衛范弗利特（Fred VanVleet），緊急簽下施羅德，期盼能維持住後場戰力。施羅德上季場均可以得到12.6分4.5助攻2.5籃板，不過季後賽隨著里夫斯（Austin Reaves）的強勢發揮，表現也有所下滑，平均得到7.4分2.9助攻1.9籃板1抄截。

有媒體透露，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）原本是屬意續留施羅德，但球團顯然更希望簽下來自熱火的文森（Gabe Vincent）。

在走了范弗利特之後，暴龍可能會選擇留下同樣是自由球員的崔蘭特（Gary Trent Jr.）。據了解，崔蘭特正在和球團探尋一份高額的複數年合約。

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